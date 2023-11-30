Malatya'da hırsızlık olaylarına karışan 3 zanlı tutuklandı

Malatya'da otodan ve motosiklet hırsızlığı gibi 11 hırsızlık olayına karışan 3 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çalıntı eşyalar ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Malatya'da hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edilen 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 21-28 Kasım tarihleri arasında kentte otodan ve motosiklet hırsızlık gibi 11 hırsızlık olayına karışan şüphelilerin yakalanmasına yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

Çalışmalarda 220 saatlik kamera görüntüsü incelendi. Hırsızlık olaylarını zincirleme şekilde gerçekleştirdiği belirlenen 3 şüphelinin açık kimliği ve adresleri tespit edildi.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde mahkeme kararıyla şüpheliler U.Ö, V.Y. ve M.C'nin ikametlerinde yapılan aramalarda çalıntı 9 akü, 1 oto teyp, 2 çalıntı motosiklet, 2,5 gram uyuşturucu madde ve bir adet şasesi silinmiş motosiklet ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edin 3 zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.