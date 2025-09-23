Malatya'da Hakimbey Apartmanı Davasında Duruşma Devam Ediyor

Malatya'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılan, 78 kişinin hayatını kaybettiği Hakimbey Apartmanı'na ilişkin tutuksuz 6 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklardan B.Y, hayatını kaybedenlerin yakınları ile taraf avukatları katıldı. Tutuksuz sanık A.Y. ise duruşmaya bulunduğu kentten Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıkların "bilinçli taksirle birden fazla kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Tutuksuz sanık B.Y, kendisinin sadece binanın projesini yaptığını, projenin 1975 yönetmeliğine göre hazırlandığını ancak raporda 1998 yönetmeliği diye geçtiğini ifade etti.

Projeyi belediyeye 1997 yılında teslim ettiğini kaydeden B.Y, 24 Ocak 2020'de meydana gelen Elazığ merkezli depremde binanın hasar aldığını, illiyet bağının koptuğunu savundu.

A.Y. ise mütalaaya karşı savunma yapmak üzere süre istedi.

Mahkeme heyeti, duruşmayı 25 Aralık'a erteledi.