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Malatya'da Hafif Ticari Araçlar Çarpıştı: 1 Ölü, 4 Yaralı

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Malatya'da meydana gelen trafik kazasında, iki hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Malatya'da iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Ö.G. idaresindeki 44 LE 562 plakalı hafif ticari araç, Yeşilyurt ilçesine bağlı Özal Mahallesi çevre yolu kavşağında A.L. yönetimindeki 06 BM 3813 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesiyle olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan A.L, A.K, Ö.G, A.K ve M.B. ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan hafif ticari aracın sürücüsü A.L. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Güncel

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