Malatya'da hafif ticari araç çarpması sonucu 74 yaşındaki kişi ağır yaralandı
Malatya'da hafif ticari aracın çarptığı 74 yaşındaki kişi ağır yaralandı.
M.A. idaresindeki plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç Tandoğan Mahallesi Buhara Bulvarı Çöşnük Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan E.H'ye (74) çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.