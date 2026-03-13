Haberler

Malatya'da gençler için iftar programı düzenlendi

Güncelleme:
Malatya'nın Kale ilçesinde düzenlenen iftar programında gençler bir araya gelerek, Kur'an-ı Kerim okunması ve ilahilerin seslendirilmesi eşliğinde birlikte iftar yaptı.

Malatya'nın Kale ilçesinde düzenlenen "Gönüller Bir, Sofralar Bir" iftar programında gençler bir araya geldi.

Kale Merkez Camisi konferans salonunda, Kale Müftülüğü ve Kale Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programı Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

Programda, Kale Müftülüğü korosunca çeşitli ilahiler seslendirildi.

Programa, Kale Kaymakamı İsmail Hakkı Batı, Kale Belediye Başkanı İhsan Özbay, İlçe Müftüsü İbrahim Okumuş, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Celal Genç ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA / Bilal Timur
