Malatya'da 'Gazze İçin Küresel Öfke Günü' Yürüyüşü Düzenlendi

Malatya'da 'Gazze İçin Küresel Öfke Günü' Yürüyüşü Düzenlendi
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Malatya'da yapılan yürüyüşte, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı tepkiler dile getirildi. Anadolu Gençlik Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte, Gazze'deki duruma dikkat çekildi ve hayatını kaybedenler anıldı.

Malatya'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki amacıyla "Gazze İçin Küresel Öfke Günü" yürüyüşü düzenlendi.

Anadolu Gençlik Derneği Malatya Şubesince düzenlenen etkinlik kapsamında Kanalboyu Caddesi'nde bir araya gelen gruptakiler, Kernek Meydanı'na kadar yürüdü.

Burada gruptakiler adına basın açıklamasını okuyan Bilal Karaduman, suskunluğu bozmak, sahtekarlığı ifşa etmek ve ihaneti haykırmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Gazze'nin yalnız bırakıldığını bildiren Karaduman, şöyle devam etti:

"Gazze katlediliyor, üstelik göz göre göre, kameraların önünde ekranlara baka baka. Bütün dünya bu vahşeti izliyor. Dünya izlemekle kalmıyor, destekliyor, fonluyor ve besliyor. Gazze 600 günü aşkın süredir soykırıma maruz bırakılmaktadır. Bu, modern çağın en uzun süreli ve organize soykırımıdır. Bu insanlığın gömüldüğü mezarlık, vicdanların gömüldüğü bir haritadır. Gazze'de sadece insanlık değil, hukuk, adalet, şeref ve onur yerle bir edilmektedir."

Konuşmaların ardından İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için dua edildi.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel
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