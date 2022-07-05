Malatya'da freni boşalan kamyon ağaçlara çarparak durabildi Malatya'nın Darende ilçesinde park halindeyken freni boşalan tomruk yüklü kamyon, ağaçlara çarparak durabildi. Malatya'nın Darende ilçesinde park halindeyken freni boşalan tomruk yüklü kamyon, ağaçlara çarparak durabildi. D-300 kara yolunda park edili nakliye kamyonu, freni boşalınca kaldırıma çıkıp apartmanların önünde bulunan ağaç ve koruma demirine çarptı. Yaklaşık 20 metre ilerleyen kamyon, daha sonra durdu. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada, tomruk yüklü kamyon yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılabildi. AA / Ayhan İşcen - Güncel Malatya Güncel Haberler

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