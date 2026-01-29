Malatya'da sis etkili oldu
Malatya'da etkili olan sis, kent merkezinde ve Battalgazi ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle araçlar trafikte kontrollü ilerlerken, trafik ekipleri sürücüleri uyardı.
Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel