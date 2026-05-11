Malatya'da eski eş cinayeti: Feride Kaya vuruldu

Malatya’da eski eşi Hüseyin Karakaya tarafından av tüfeğiyle vurun Feride Kaya hayatını kaybetti.

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN

Akpınar Mahallesi Kışla Caddesi üzerinde Hüseyin Karakaya, sabah saat 08.00 sıralarında eski eşi Feride Kaya'ya av tüfeğiyle ateş etti.

Ağır yaralanan Feride Kaya, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaya'nın cenazesi, otopsi işlemleri için Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olay sonrası kaçan şüpheli Hüseyin Karakaya ise polis ekiplerinin çalışması sonucu olayda kullandığı av tüfeğiyle birlikte yakalandı.

Kaynak: ANKA
