Malatya'da Drone Destekli Operasyonda Uyuşturucu Ele Geçirildi

Malatya'nın Yazıhan ilçesinde jandarma tarafından drone destekli düzenlenen operasyonda, 2 kilo 856 gram kubar esrar maddesi ile 56 kök kenevir ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Malatya'nın Yazıhan ilçesinde jandarma tarafından drone destekli düzenlenen operasyonda, 2 kilo 856 gram kubar esrar maddesi ile 56 kök kenevir ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Yazıhan ilçesinde meydana gelen olayda bir şahsın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine jandarma ekipleri tarafından şahsın adresine drone destekli operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda, 2 kilo 856 gram kubar esrar maddesi ile 56 kök kenevir ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MALATYA