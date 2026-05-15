MALATYA'da dolu yağışı etkili oldu, kara yolu kısa sürede beyaza büründü. Yağışa hazırlıksız yakalananlar, zor anlar yaşadı.

Kentte, öğle saatlerinde dolu yağışı etkili oldu. Fındık büyüklüğünde yağan dolu ile yollar, kısa sürede beyaza büründü. Araç sürücüleri, kayganlaşan yolda güçlükle ilerledi. Yaklaşık 10 dakika süren dolu yağışına hazırlıksız yakalananlar da zor anlar yaşadı. Dolu yağışının ardından kentte sağanak devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı