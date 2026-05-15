Malatya'da dolu yağışı etkili oldu
Malatya'da etkili olan fındık büyüklüğündeki dolu yağışı, kara yolunu kısa sürede beyaza çevirdi. Sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.
MALATYA'da dolu yağışı etkili oldu, kara yolu kısa sürede beyaza büründü. Yağışa hazırlıksız yakalananlar, zor anlar yaşadı.
Kentte, öğle saatlerinde dolu yağışı etkili oldu. Fındık büyüklüğünde yağan dolu ile yollar, kısa sürede beyaza büründü. Araç sürücüleri, kayganlaşan yolda güçlükle ilerledi. Yaklaşık 10 dakika süren dolu yağışına hazırlıksız yakalananlar da zor anlar yaşadı. Dolu yağışının ardından kentte sağanak devam ediyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı