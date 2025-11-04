Malatya'da Dolandırıcılık Yapan Polis Taklidi Şüpheli Yakalandı

MALATYA'da kendisini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan şüpheli, polis tarafından 82 saatlik kamera kayıtları incelenerek yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğine gelen M.G. kendisini polis olarak tanıtan kişi tarafından 430 bin TL dolandırıldığını söyledi. Bunun üzerine ekipler çalışma başlattı. 82 saatlik kamera kaydı inceleyen ekipler, kimlik bilgilerinin terör örgütü tarafından kaydedildiği gerekçesi ile M.G.'den 430 bin TL para talep eden A.H.M.'yi Malatya şehirler arası otogarında yakaladı. Gözaltına alınan A.H.M. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.