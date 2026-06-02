Malatya'da dini nikahlı karısını öldüren zanlıya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

Malatya'da dini nikahlı eşi Eylem Yeşilkaya'yı bıçaklayarak öldüren Özcan Yeşilkaya, 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Özcan Yeşilkaya, taraf avukatları ile müştekinin yakınları katıldı.

Duruşma savcısı sanık hakkında "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ceza verilmesini talep etti.

Sanık ile sanık avukatının savunmasını dinleyen mahkeme heyeti, takdir indirimi uygulamadan sanık Özcan Yeşilkaya'ya "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Olay

Yeşilyurt ilçesindeki Samanköy Konteyner Kent'te 13 Temmuz 2025'te çıkan tartışma sırasında Özcan Yeşilkaya, dini nikahlı eşi ve 2 çocuk annesi Eylem Yeşilkaya'yı (25) bıçakla yaralamış, genç kadın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Tutuklu yargılanan Özcan Yeşilkaya hakkında "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş
