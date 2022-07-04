Malatya'da devrilen tarım aracındaki 3 kişi yaralandı Malatya'nın Darende ilçesinde "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Malatya'nın Darende ilçesinde "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Rüstem Karakaş'ın (48) kullandığı araç D-300 kara yolu Yeni Sanayi Sitesi mevkisinde devrildi. Kazada, sürücü ile araçta bulunan Safiye Karakaş (37) ve Emine Polat (12) yaralandı. Sağlık ekiplerince Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sürücü Karakaş'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. AA / Ayhan İşcen - Güncel Tragger Darende Malatya Güncel Haberler

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