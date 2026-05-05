Malatya'da devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
H.B. idaresindeki 02 EE 809 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Erkenek Mahallesi'nde devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü ve otomobildeki 5 kişi ambulanslarla Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Oktay Demirci