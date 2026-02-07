Haberler

Malatya'da Otomobil Devrildi, 5 Kişi Yaralandı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu devrilen otomobilde 5 kişi yaralandı. Olay, sabah saatlerinde Sürgü Mahallesi'nde meydana geldi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı ve kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Sürgü Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim Ö.'nün kontrolünü kaybettiği 06 AF 3544 plakalı otomobil devrildi. Kazada yaralanan sürücü İbrahim Ö. ile araçta bulunan İ.K., Z.Ö., M.E.Ö. ve M.K. yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı ile bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
