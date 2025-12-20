Malatya'da dereye giren genç boğuldu
Yeşilyurt ilçesinde dereye giren 19 yaşındaki Erdem Gündüz, gözden kaybolduktan sonra sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı fakat hayatını kaybetti.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde dereye giren genç boğuldu.
Duranlar Mahallesi'nde dere kenarında bir arkadaşıyla oturan Erdem Gündüz (19) suya girdi. Gündüz'ün derede gözden kaybolması üzerine arkadaşı 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.
Olay yerine, itfaiye, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla 2 metre derinlikte bulunan Gündüz, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Gündüz'ün cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel