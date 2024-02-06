Malatya'da depremzedelere mescit açıldı

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat depremlerinin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'da, Dokuz Eylül Üniversitesince Malet Konteyner Kenti'ne mescit yapıldı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, açılış töreninde yaptığı konuşmada, zorlukların insanları birbirine kenetlediğini, devlet üniversitesi olarak imkanlarını depremzedelerle paylaştıklarını söyledi.

Depremlerden etkilenen her ilde bulunmaya çalıştıklarını dile getiren Hotar, konteyner kentlere su arıtma üniteleri kurduklarını, Teknopark Konteyner Kenti'ndeki mescidi yenilediklerini anlattı.

Hotar, kendilerinden mescit talep edilmesi üzerine Malet Konteyner Kenti'ne bu ibadethaneyi kazandırdıklarını kaydetti.

Okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Mescidi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli ile konteyner kentte kalan depremzedeler katıldı.