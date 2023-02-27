Malatya'da depremde yıkılan binanın enkazından bir kişi sağ kurtarıldı Güncel Haberler Malatya merkezli 12.04'de meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan binanın enkazında kalan bir kişi sağ kurtarıldı. Malatya merkezli 12.04'de meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan binanın enkazında kalan bir kişi sağ kurtarıldı. "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde ağır hasar alan Malatya'da, 12.04'de yaşanan Yeşilyurt merkezli 5,6 büyüklüğündeki depremde bazı binalar yıkıldı. Çöşnük Mahallesi'ndeki Buhara Apartmanı'na eşya almak için giren 2 arkadaş enkaz altında kaldı. AFAD, UMKE, itfaiye, jandarma ve komando birlikleri, binanın enkazında kalan 2 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin enkazdan sağ kurtardığı Musab Adiktili, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Arkadaşına eşya almasında yardımcı olan bir kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Kaynak: AA / Güncel Kahramanmaraş Yeşilyurt Malatya Güncel Haberler

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