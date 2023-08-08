Malatya'da depremde hasarlı binada çalışan işçi hayatını kaybetti

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Malatya'da, söküm yaptığı ağır hasarlı binanın 4. katından merdiven boşluğuna düşen işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Abinikli, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.