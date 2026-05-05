Malatya'da depremde 31 kişinin öldüğü iki bloğun yıkılmasına ilişkin dava sürdü

Malatya'da, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde 31 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin yaralandığı Bulutlar Sitesi A ve B blokların yıkılmasına ilişkin 8 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi.

Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanıklardan H.Ş. ile taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, dosyadaki eksikliklerin giderilmesini talep etti.

Sanık H.Ş. savunmasında, binanın 1998 yılında projelendirildiğini, burayı yapan kooperatifin yönetiminden 1997'de çıkarıldığını savundu.

Mahkeme heyeti, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Ticaret Sicil Müdürlüğüne 1997-1999 yılları arasında kooperatif yönetiminde yer alanları listesinin rapor halinde mahkeme heyetini gönderilmesi için müzekkere yazılmasına karar vererek duruşmayı 2 Temmuz'a erteledi.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Turgut Özal Mahallesi'ndeki Bulutlar Sitesi A ile B blokların depremde yıkılması nedeniyle 31 kişi hayatını kaybetmiş, 11 kişi ise yaralanmıştı.

Davanın iddianamesinde, sanıklar A.A, B.A, D.Ö, F.T, H.B, H.Ş, M.B. ile M.H.B'nin "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapsi isteniyor.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş
