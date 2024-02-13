Malatya'da deprem sonrası hasarlı binalar yıkılıyor
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin etkilediği Malatya'da hasarlı binaların yıkımına devam ediliyor. Tevfik Temelli Caddesi'ndeki 4 katlı ağır hasarlı bina kontrollü olarak yıkıldı. İş makinesiyle yıkım yapan ekipler, toz oluşmasını engellemek için su sıktı. Polis ekipleri de güvenlik önlemi aldı.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin etkilediği Malatya'da hasarlı binaların yıkımına devam ediliyor.
"Asrın felaketi"nin büyük yıkıma neden olduğu kentte, Tevfik Temelli Caddesi'ndeki 4 katlı ağır hasarlı bina kontrollü olarak yıkıldı.
İş makinesiyle yıkım yapan ekipler, bir taraftan da tankerden enkaza su sıkarak toz oluşmasını engellemeye çalıştı.
Öte yandan, polis ekipleri de güvenlik önlemi aldı.