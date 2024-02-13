Üye Girişi
Haberler

Malatya'da deprem sonrası hasarlı binalar yıkılıyor

Güncelleme:

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin etkilediği Malatya'da hasarlı binaların yıkımına devam ediliyor. Tevfik Temelli Caddesi'ndeki 4 katlı ağır hasarlı bina kontrollü olarak yıkıldı. İş makinesiyle yıkım yapan ekipler, toz oluşmasını engellemek için su sıktı. Polis ekipleri de güvenlik önlemi aldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin etkilediği Malatya'da hasarlı binaların yıkımına devam ediliyor.

"Asrın felaketi"nin büyük yıkıma neden olduğu kentte, Tevfik Temelli Caddesi'ndeki 4 katlı ağır hasarlı bina kontrollü olarak yıkıldı.

İş makinesiyle yıkım yapan ekipler, bir taraftan da tankerden enkaza su sıkarak toz oluşmasını engellemeye çalıştı.

Öte yandan, polis ekipleri de güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş Malatya Malatya Yıkım Deprem Yaşam Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title