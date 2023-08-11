Malatya'da deprem sonrası halk parklara akın etti

5,3'lük deprem büyük korku yaşattı

MALATYA - Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yaşanan 5,3 büyüklüğündeki deprem sonrası korkuyla kendilerini dışarı atan Malatyalılar, güvenli buldukları parklarda bekliyorlar.

6 Şubat depreminin yıktığı illerden biri olan Malatya'da bugün akşam saatlerinde tekrar deprem korkusu yaşandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığıverilerine göre Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 20.48'te meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki deprem sonrası büyük panik yaşayan vatandaşlar kendilerini dışarı attı. Depremin korkusunu yeniden yaşayan vatandaşlar, güvenli alan olan parklara akın ederek burada beklemeye başladı.

6 ay önce yaşanan deprem sonrası ikinci bir depremin yeniden yaşanmasından endişe eden vatandaşlar, Kernek Parkı'nda buldukları boş alanlarda oturarak bekliyor. 6 Şubat depremi gibi sarsıldıklarını söyleyen vatandaşlardan kimi geceyi parkta geçireceğini belirtirken, bazıları da gecenin ilerleyen saatlerinde evlerine döneceğini söyledi.

Kentteki birçok park alanı hınca hınç dolarken, kimi vatandaşlar da yanlarında getirdikleri battaniyelerle boş buldukları yerlerde beklemeye devam ediyorlar.