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Malatya'da Deprem Şehitleri İçin Anma Töreni Düzenlendi

Malatya'da Deprem Şehitleri İçin Anma Töreni Düzenlendi
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Malatya'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi. Protokol üyeleri, depremde yıkılan Hakimbey Apartmanı'nda dua edip karanfil bıraktı. Vali Seddar Yavuz, kentte 80 bin hak sahibinin bulunduğunu ve 26 bin 305 konutun teslim edildiğini açıkladı.

Malatya'da, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler için anma programı düzenlendi.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer ve protokol üyeleri, "asrın felaketi"nde yıkılan Hakimbey Apartmanı'nın alanındaki anma programına katıldı.

Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından hayatını kaybeden 78 kişi için dua edildi.

Protokol üyeleri daha sonra Hakimbey Apartmanı'nın alanına karanfil bıraktı.

Daha sonra Çamurlu Mahallesi'ndeki deprem konutları alanında incelemede bulunan Vali Yavuz, yaptığı açıklamada, kentte yaklaşık 80 bin hak sahibinin bulunduğunu belirterek, bunlardan 26 bin 305 konutun anahtarının teslim edildiğini söyledi.

Deprem sürecinde asrın dayanışması ve birlikteliğinin gösterildiğini anlatan Yavuz, şunları kaydetti:

"İnşallah bu yıl içerisinde de imar ve inşa faaliyetlerimizi sonuçlandırmak istiyoruz. Yaklaşık 80 bin hak sahibi kardeşimiz var. Bugüne kadar 26 bin 305 bağımsız bölümü, sıcak yuvalarını depremzede kardeşlerimize teslim ettik. Her ay kura çekmek suretiyle biten konutlarımızı depremzede kardeşlerimize teslim etmeye devam ediyoruz. Farklı lokasyonlarda yeni yerleşim alanları tespit ediyoruz. Diğer taraftan da şehrin merkezindeki rezerv alanlarda da inşaatlarımız hızla devam ediyor. Yaklaşık 930 lokasyonda da kırsalda toplu konut inşaatlarımız süratle devam ediyor. Kırsal konutlarımızın büyük kısmını da bu yıl mayıs ayı sonuna kadar teslim etmiş olacağız."

Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel
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