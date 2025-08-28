Malatya'da Deprem Konutları İçin Yoğun Çalışmalar Devam Ediyor

KAHRAMANMARAŞ merkezli 6 Şubat depremlerinde büyük hasar alan Malatya'da 16 bin işçi, deprem konutları için gece gündüz çalışıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Cengiz Başer, "Şu an toplamda inşaat faaliyeti devam eden 101 bin 500 konut çalışmamız, son ihalelerle birlikte 104 bini bulacak" dedi.

6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden en çok etkilenen iller arasında yer alan Malatya'da, binlerce konut yıkıldı. Depremin hemen ardından başlayan çalışmalar kapsamında enkaz kaldırıldı, ağır hasarlı binaların yüzde 85'i tespit edilerek yıkıldı. Kentin birçok noktasında inşa çalışmaları devam ederken, koca bir şantiyeyi andıran Malatya'da hak sahipleri sırayla evlerine yerleşmeye başladı. 78 bin 65 hak sahibinin bulunduğu Malatya'da 16 bin hak sahibi, şu ana kadar konutlarına yerleşti. Öte yandan tamamlanan konutlar için anahtar teslimleri de sürüyor.

YEŞİLEVLER'DE YENİ KONUTLAR YÜKSELİYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Cengiz Başer, Merkez-31 rezerv alan olarak adlandırılan Yeşilevler bölgesinde 12 bloklu 14 katlı binalar yer aldığını ve buranın yıkımının gerçekleştirildiğini ifade etti. Başer, 1,6 ton patlayıcı kullanılarak yıkılan ve geçen yıl temeli atılan 12 bloklu Yeşilevler bölgesinde 750 dairenin de anahtar tesliminin sürdüğünü söyledi.

'KIRSALDAKİ ÇALIŞMALAR DAHA ZORLU GEÇEBİLİYOR'

16 bin personel ile deprem konutlarını bir an önce tamamlamak için gece-gündüz çalıştıklarını dile getiren Cengiz Başer, "16 bin personelin yoğun tempo ile çalıştığı Malatya'da, inşa çalışmaların büyük bölümü tamamlandı. Kura çekimleri yapılarak artık anahtar teslimlerini gerçekleştiriyoruz. Merkez, yeni yerleşim yerleri ve kırsal bölge olarak 3 etapta çalışmalar yürütülüyor. İkizce, Bahçebaşı, Orduzu ve Ak Oğuz Kışlası olarak adlandırılan bölgelerde 48 bine yakın, şehir merkezindeki rezerv alanlarda 40 bine yakın, kırsal bölgelerde ise 17 bin 500 bağımsız birim üretimlerimiz devam ediyor. Şu an toplamda inşaat faaliyeti devam eden 101 bin 500 konut çalışmamız, son ihalelerle birlikte 104 bini bulacak. Şu an kentin genelinde zaman zaman 16 bine kadar çıkan çalışan personellerimiz ile bu çalışmaları yürütüyoruz. Kırsaldaki çalışmalar biraz daha zorlu geçebiliyor. Ulaşım ve arazi şartlarına rağmen yüzde 60 seviyelerini geçmiş durumdayız. Yoğun tempo ile çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza ve valimize çok teşekkür ediyoruz. Onlardan büyük bir destek alıyoruz" diye konuştu.