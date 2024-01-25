Malatya'da deprem anı program çekiminde kaydedildi
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem anı, bir televizyon programının çekiminde kaydedildi. Deprem, çevre illerde de hissedildi. Programın sunucusu ve konuğu deprem anında panik yaşadı.
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem anı, kentte bir televizyonun program çekiminde kaydedildi.
???????Battalgazi'de saat 16.04'te meydana gelen deprem, Gaziantep, Adıyaman gibi çevre illerde de hissedildi.
???????Depreme, Malatya Vuslat Televizyonu'nda "Cumanın Bereketi" programının sunuculuğunu yapan Mehmet Refik Metin ve konuğu Din Görevlisi Mehmet Menteş program çekiminde yakalandı.
Deprem anında konuğun ve program yapımcısının panik yaşadığı görüldü.