Haberler

2 KATLI BİNANIN ÇATISINDA KISMİ ÇÖKME

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5 büyüklüğündeki depremde Göztepe Mahallesi'nde 2 katlı bir binanın çatısında kısmi çökme oldu. İhbar üzerine AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ayrıca Sarıcıoğlu Mahallesi'nde ağır hasarlı 3 katlı bir binanın çevresi güvenlik şeridiyle çevrilerek önlem alındı.

2 KATLI BİNANIN ÇATISINDA KISMİ ÇÖKME

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremde ilçenin Göztepe Mahallesi'nde 2 katlı bir binanın çatısında kısmi çökme oldu. Depremle birlikte binada oturanlar sokağa çıktı. İhbar üzerine adrese AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çevresinde güvenlik önlemi alınan binada AFAD ekipleri inceleme yapıyor.

AĞIR HASARLI BİNANIN ÇEVRESİNDE ÖNLEM ALINDI

Yine Sarıcıoğlu Mahallesi'nde ağır hasarlı olan 3 katlı bir bina da tehlike arz ettiği gerekçesi ile çevresi polis tarafından güvenlik şeridiyle çevrilerek önlem alındı. AFAD ekipleri binada kontrollerini sürdürüyor.

Cahit ÖZÇELİK/MALATYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem

6 Şubat'ın en ağır vurduğu ilde korkutan deprem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Günler sonra ortaya çıktı! Karius, Beşiktaş'ın transferine engel olmaya çalışmış

İnsan ekmeğini yediği yere ihanet eder mi? O etmiş
İran: ABD’nin asıl amacı Rusya ve Çin’e karşı 3. Dünya Savaşı'nı başlatmak

Yeni aşamaya geçtiler! İran'dan 3. Dünya Savaşı uyarısı
Nereden nereye! Bir dönemin ekran yüzü Ayşenur Balcı artık cezaevinde

Tanıyabildiniz mi? O artık cezaevinde

Oğuzhan Uğur'un gözaltına alınmasının ardından, Serdar Ortaç 'Saygı 1' konseptini iptal etti

Gözaltına alınan Oğuzhan Uğur'a ilk darbe ünlü şarkıcıdan
Yılın transferinde mutlu son! Beşiktaş, Salah ile anlaşmaya vardı

Muhammed Salah Türkiye'ye geliyor
Ahbap soruşturmasında devasa rakamlar: Tek seferde 500 bin TL basmışlar

Yazışmalar ortaya çıkardı: Tek maça bastıkları para bir servet

İran, Hürmüz Boğazı'nda Tayland bayraklı gemiyi hedef aldı

İran, önce vurdu! Sonra görüntüyü paylaştı