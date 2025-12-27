Haberler

Malatya'da DEAŞ operasyonu; 3 tutuklama

Güncelleme:
Malatya'da düzenlenen DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, mahkemeye sevk edilerek tutuklandı. Operasyonda çok sayıda dijital materyal ve yasaklı yayınlar ele geçirildi.

MALATYA'da DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ile İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri, DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Harekete geçen ekipler, adreslerini belirledikleri şüpheliler M.A., O.A.A., ve M.A'yı eş zamanlı baskınla yakaladı. Adreslerde yapılan aramalarda; çok sayıda dijital materyal ve yasaklı yayınlar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen M.A., O.A.A., ve M.A. tutuklandı.

