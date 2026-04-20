Dairede çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

Dairede çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, etkilenenler hastaneye kaldırıldı.

MALATYA'nın Yeşilyurt ilçesinde, 4 katlı apartmanın 2'nci kat dairesinde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi.

Melekbaba Mahallesi'ndeki 4 katlı apartmanın 2'nci katındaki dairede, saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Daireden çıkan dumanları görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin müdahalesiyle, dairede bulunan 3 kişi tahliye edilip sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi yapılan N.K., M.K. ve P.A., ambulansla kaldırıldıkları Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Soğutma çalışmalarının yapıldığı dairede, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
TBMM'de 23 Nisan özel oturumu! Kurtulmuş'un koltuğunu bıraktığı isimden tüyleri diken diken eden sözler

Kurtulmuş'un koltuğuna geçti, sözleri tüyleri diken diken etti
Ünlü markanın bebek mamasında fare zehri çıktı

Türkiye'de de satılan bebek mamasında fare zehiri çıktı
Karı-koca komşularını öldürüp bir de KADES'e bastılar

Karı-koca komşularını öldürüp bir de KADES'e bastı
Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay’ın görev süresi bitti! İsmi sessiz sedasız kaldırıldı

Merkez Bankası'nda sürpriz ayrılık! Sivri dilli isim sessizce gitti
Polis isyan etti: Filtreli fotoğraflar yüzünden kayıp kadını yanımızdayken bile tanıyamadık!

Kayıp kadın, filtreli fotoğrafları yüzünden uzun süre bulunamadı
Ünlü markanın bebek mamasında fare zehri çıktı

Türkiye'de de satılan bebek mamasında fare zehiri çıktı
Romanya'da George Hagi dönemi başladı

Merakla beklenen imzayı sonunda attı
Gözaltına alınan belediye başkanı adliyeye böyle götürüldü

Gözaltına alınan belediye başkanı adliyeye böyle götürüldü