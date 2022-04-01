Malatya'da cinayet zanlısı 5 kişi tutuklandı
AA - Orhan Yoldaş - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Malatya'da adliyeye çıkarılan cinayet zanlısı 5 kişi cezaevine gönderildi.
MALATYA (AA) - Malatya'da adliyeye çıkarılan cinayet zanlısı 5 kişi cezaevine gönderildi.
Battalgazi ilçesine bağlı Hanımınçiftliği Mahallesi'nde, 28 Mart'ta Enes Yıldırım'ın (34) yol kenarında ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma yürüten polis, olaya karışan şüphelilerin kimliklerini belirledi.
Operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliler K.D, C.D, B.K, M.Ç ve E.K'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı mahkemece tutuklandı.