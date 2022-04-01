Malatya'da cinayet zanlısı 5 kişi tutuklandı - Haberler

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Malatya'da cinayet zanlısı 5 kişi tutuklandı

AA - Orhan Yoldaş - Güncel
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Malatya'da cinayet zanlısı 5 kişi tutuklandı

Malatya'da adliyeye çıkarılan cinayet zanlısı 5 kişi cezaevine gönderildi.

MALATYA (AA) - Malatya'da adliyeye çıkarılan cinayet zanlısı 5 kişi cezaevine gönderildi.

Battalgazi ilçesine bağlı Hanımınçiftliği Mahallesi'nde, 28 Mart'ta Enes Yıldırım'ın (34) yol kenarında ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma yürüten polis, olaya karışan şüphelilerin kimliklerini belirledi.

Operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliler K.D, C.D, B.K, M.Ç ve E.K'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı mahkemece tutuklandı.

Malatya'da cinayet zanlısı 5 kişi tutuklandı

Malatya'da cinayet zanlısı 5 kişi tutuklandı

AA / Orhan Yoldaş - Güncel

Enes Yıldırım, Cinayet, Malatya, Mart, Güncel, Haberler

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