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Malatya'da çıkan yangın söndürüldü

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Malatya'nın Akçadağ ilçesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 2 bin dönümlük alan zarar gördü.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

Örüşkü Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle otluk alanda yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle yangın yayılırken, çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına ait 9 araç ve 30 personel, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığına ait 2 tanker ve 2 personel, Fen İşleri Daire Başkanlığına ait 6 iş makinesi ve 6 personel, 7. Ana Jet Üssüne ait 2 araç ve 8 personel, Orman İşletmeye Müdürlüğüne ait 3 araç ve 6 personelle müdahale edildi.

Kontrol altına alınarak söndürülen yangında 2 bin dönümlük alan zarar gördü.

Öte yandan otluk alan çevresindeki bazı kayısı bahçeleri de yangından etkilendi.

Kaynak: AA / Güncel

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