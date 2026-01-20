MALATYA'da buzlanan yolda sürücüsünün makas attığı otomobil, refüje çarptı. Sürücü yola devam ederken o anlar başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Çamurlu Mahallesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücü, otomobiliyle buzlanan yolda makas attı. Bu sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüje çarptı. Sürücü yoluna devam ederken, o anlar, başka bir aracın kamerasına yansıdı.