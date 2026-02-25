Haberler

Malatya'da boşanma aşamasındaki karısını öldüren sanığın yargılanması sürüyor

Malatya'da boşanma aşamasındaki karısı Selda Kaya'yı silahla vurarak öldüren tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Gazi Kaya, maktul Selda Kaya'nın yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Müşteki avukatı, flaş bellek içerisinde yer alan sanık ve arkadaşlarının ses kayıtlarının çözümlenerek dosyaya eklenmesi için mahkeme heyetine sundu.

Savcılık, sanık hakkında hazırladığı iddianamede "kadına ve eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 15 Nisan 2026'ya erteledi.

Olay

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde Selda Kaya boşanma aşamasındaki eşi Gazi Kaya tarafından 21 Temmuz 2025'te silahla vurulmuş, kaldırıldığı Hekimhan Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş
