Malatya'da Balkondan Düşen İnfaz Koruma Memuru Hayatını Kaybetti
Yeşilyurt ilçesi Özalper Mahallesi'nde, 3. kattaki balkondan düşen 36 yaşındaki Ebubekir Soylu hayatını kaybetti. Soylu'nun cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Soylu'nun infaz koruma memuru olduğu öğrenildi.
