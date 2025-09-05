Haberler

Malatya'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü

Malatya'nın Pütürge ilçesinde bıçaklı kavga sonucu ağır yaralanan 42 yaşındaki Murat Mengitemur, hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatan polis, kaçan şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Murat Mengitemur (42) ile M.E. arasında Taşbaşı Mahallesi'nde çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kavgada ağır yaralanan ve Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılan Mengitemur, hayatını kaybetti.

Polis, kaçan M.E'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Yeter Erdine - Güncel
