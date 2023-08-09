Malatya'da baraj tünelinde patlama: 3 işçi yaralandı

Malatya'nın Arguvan ilçesinde bulunan Yoncalı Barajı tünelinde süren çalışmalar sırasında patlama meydana geldi. Gece saatlerinde meydana gelen patlamada 3 işçi yaralandı.

Olay, 02.50 sıralarında Yoncalı Barajının Kömürlük Mahallesinde yapımına devam edilen tünel inşaatında meydana geldi. İddiaya göre, tünel inşaatında süren çalışmalar sırasında iş makinelerinin bakım ve onarım işlemi sırasında patlama meydana geldi. Olayda 3 işçi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk tedavileri olay yerinde yapılan yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, ekiplerin patlamanın olduğu bölgedeki çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - MALATYA