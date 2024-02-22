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Malatya'da bandrolsüz makaron ve kaçak sigara operasyonu

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Malatya'da yapılan operasyonda bandrolsüz 22 bin 320 içi doldurulmuş makaron ile 11 bin boş makaron ele geçirildi. Ayrıca 65 kilogram tütün, makaron dolum makinesi, çarşaf kağıdı ve filtre de bulundu. Ayrı bir operasyonda ise bandrolsüz 120 bin dal gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Malatya'da bandrolsüz 22 bin 320 içi doldurulmuş makaron ile 11 bin boş makaron ele geçirildi, 3 şüpheliye işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarat çalışması neticesinde Kuluncak ilçesinde operasyon düzenlendi.

Durdurulan 2 araçta yapılan aramada, bandrolsüz 11 bin boş makaron, 22 bin 320 dolu makaron, 65 kilogram tütün, 19 makaron dolum makinesi, 923 paket çarşaf kağıdı ile 728 paket filtre ele geçirildi, 2 şüpheliye işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince de kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Kentte durdurulan bir araçta yapılan aramada bandrolsüz 60 karton içerisinde 120 bin dal gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Şüpheli Y.K'ye işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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