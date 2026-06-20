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Tabancayla kızını öldürüp, eşini ve diğer kızını yaraladı

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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde psikolojik sorunları olduğu belirtilen Nejdet Timurkaan, tartıştığı kızı Beyza Timurkaan'ı tabancayla öldürdü, eşi Feray ve diğer kızı Berra'yı yaraladı. Ardından kendisini de bıçakla yaralayan şüpheli hastaneye kaldırıldı.

MALATYA'nın Yeşilyurt ilçesinde Nejdet Timurkaan, tartıştığı kızı Beyza Timurkaan'ı (21) tabancayla öldürdü, eşi Feray ve diğer kızı Berra Timurkaan'ı da yaraladı. Olayın ardından kendisini de bıçakla yaralayan Nejdet Timurkaan, polis eşliğinde hastaneye götürüldü.

Olay, akşam saatlerinde Salkımözü Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Nejdet Timurkaan, evde eşi ve iki kız çocuğu ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışma sonrası evdeki tabancayı alan Nejdet Timurkaan, eşi Feray, kızları Berra ve Beyza'ya doğru ateş etti. Eşi ve kızlarını yaralayan Nejdet Timurkaan, daha sonra bıçakla kendisini de yaraladı. Olayın ardından ihbar ile bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı anne Feray, kızları Berra ve Beyza ile Nejdet Timurkaan, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Beyza Timurkaan yaşamını yitirdi, ağır yaralı anne Feray ve kızı Berra'nın hastanedeki tedavileri sürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber- Kamera: Recep BAĞDAT-Cahit ÖZÇELİK-MALATYA-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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