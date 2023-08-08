Malatya'da asfalt yüklü tankerin lastiklerinde çıkan yangın söndürüldü
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Malatya'nın Kale ilçesinde seyir halindeki bir asfalt yüklü tankerin lastiklerinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olay sonucunda araçta hasar meydana geldi.
Malatya'nın Kale ilçesinde asfalt yüklü tankerin lastiklerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Malatya-Elazığ kara yolu Kumluyazı Mahallesi mevkisinde Salih K. yönetimindeki 73 SB 645 plakalı asfalt yüklü tankerin lastikleri seyir halindeyken alev aldı.
Aracını durduran sürücü, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri kara yolunu çift yönlü trafik akışına kapattı.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken araçta hasar oluştu.
Kara yolu aracın kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.
Kaynak: AA / Bilal Timur - Güncel