Malatya'da arı kovanı yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

Malatya'da arı kovanı yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde arı kovanı yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde arı kovanı yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
N.B. (55) idaresindeki plakası öğrenilemeyen arı kovanı yüklü kamyon, Sürgü Mahallesi'nde devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü N.B. ile yanında bulunan Z.B, Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA