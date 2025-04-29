Malatya'da Apartman Yangını: 3 Kişi Dumandan Etkilendi

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi.

Yavuz Selim Mahallesi'ndeki 7 katlı apartmanın 2'nci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Dumandan etkilenen 3 kişiye sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti.

Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla söndürüldü.