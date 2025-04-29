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Malatya'da Apartman Yangını: 3 Kişi Dumandan Etkilendi

Malatya'da Apartman Yangını: 3 Kişi Dumandan Etkilendi
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi. Yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi.

Yavuz Selim Mahallesi'ndeki 7 katlı apartmanın 2'nci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Dumandan etkilenen 3 kişiye sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti.

Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla söndürüldü.

Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel
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