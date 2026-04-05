MALATYA'nın Yeşilyurt ilçesinde akraba iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kardeş yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Hıroğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Akraba oldukları öğrenilen iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada T.D. (25) ile kardeşi C.D. (23) bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şüpheli K.Y. (31), suç aletiyle birlikte polis ekiplerince gözaltına alındı. Yaralı kardeşlerin hastanedeki tedavisi devam ederken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı