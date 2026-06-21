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Malatya'da aile içi silahlı kavgada yaralanan anne ve kızı hayatını kaybetti

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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde baba Nevzat Timurkaan tarafından silahla vurulan anne Feray (56) ve kızı Beyza (21), hastanede hayatını kaybetti. Olayda yaralanan baba ve diğer kızın tedavisi sürüyor.

Malatya'da aile içi silahlı kavgada yaralanan 4 kişiden anne ve kızı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yeşilyurt ilçesine bağlı İnönü Mahallesi'nde, dün baba Nevzat Timurkaan tarafından silahla vurulan eşi Feray (56) ve çocuğu Beyza (21), tedavi gördükleri Malatya Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cenazeler, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Aynı olayda yaralanan Nevzat ve kızı Berra'nın tedavileri ise sürüyor.

Olay

Dün Yeşilyurt ilçesine bağlı İnönü Mahallesi'nde baba Nevzat Timurkaan, henüz bilinmeyen nedenle eşi Feray ve çocukları Beyza ile Berra'yı silahla yaraladıktan sonra bıçakla kendini yaralamıştı.

Kaynak: AA / Okan Coşkun
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