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Malatya'da Ağır Hasarlı Binaların Yıkımı Sürüyor

Malatya'da Ağır Hasarlı Binaların Yıkımı Sürüyor

Güncel Haberler

Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen 11 ilden bir olan Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri sürüyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen 11 ilden bir olan Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri sürüyor.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan asrın felaketi sonrası büyük yıkımın yaşandığı illerden biri olan Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkım işlemlerine bugünde devam edildi.

Kenttin muhtelif bölgelerinde koordineli bir şekilde sürdürülen çalışmalarda ağır hasarlı yapılar kontrollü bir şekilde yıkılırken, yıkımı yapılan binaların enkazları kepçelerle doldurulan kamyonlarla belirlenen döküm sahalarına taşınıyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kahramanmaraş Malatya Güncel Haberler

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