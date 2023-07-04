Malatya'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen 11 ilden biri olan Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri kontrollü bir şekilde sürdürülüyor. Yıkım işlemleri esnasında güvenlik önlemleri alınıyor ve enkazlar döküm sahalarına taşınıyor. Yıkım işlemlerinin yılbaşına kadar tamamlanması hedefleniyor.

Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri sürüyor

MALATYA Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen 11 ilden biri olan Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkım işlemlerine devam ediliyor.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen 11 kentten biri olan Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri kontrollü bir şekilde sürdürülüyor. Yeşilyurt ilçesi Zaviye Mahallesi Tefvik Temelli Caddesi üzerinde bulunan ağır hasarlı yapılarında yıkımına başlandığı kentte yıkımı yapılan binaların enkazları kepçelerle doldurulan kamyonlarla belirlenen döküm sahalarına taşınıyor. Yıkım işlemleri esnasında ise polis tarafından geniş güvenlik önlemleri alınıyor.

Yaklaşık 36 bin dolayında ağır hasarlı yapının bulunduğu kentte yıkım işlemlerinin yılbaşına kadar tamamlanması hedefleniyor.