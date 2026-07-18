Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem

MALATYA'nın Battalgazi ilçesinde Richter ölçeğine göre 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın merkez üssünü Battalgazi ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 06.20'de oldu. Yerin 15.59 kilometre derinliğinde olan deprem, Malatya'nın yanı sıra çevre iller Adıyaman, Elazığ, Kahramanmaraş'ta da hissedildi.

EKİPLER SAHA TARAMASI BAŞLATTI

Paniğe neden olan depremde, şu ana kadar bir olumsuzluk olmadığı öğrenildi. Ekipler, depremin herhangi bir olumsuzluğu neden olup olmadığının tespiti için saha taraması başlattı.

'OLUMSUZ BİR İHBAR ALINMADI'

Malatya Valisi Seddar Yavuz yaşanan depreme ilişkin sanal medya hesabından paylaşımda bulunarak. "İlimizde meydana gelen depremden etkilenen hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ekiplerimiz saha taramalarına başlamış olup an itibariyle olumsuz bir tespit ve ihbar alınmamıştır." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı