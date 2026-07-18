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Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem
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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 06.20'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de hissedilirken, ekipler saha taraması başlattı. Vali Yavuz, olumsuz bir ihbar alınmadığını duyurdu.

MALATYA'nın Battalgazi ilçesinde Richter ölçeğine göre 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın merkez üssünü Battalgazi ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 06.20'de oldu. Yerin 15.59 kilometre derinliğinde olan deprem, Malatya'nın yanı sıra çevre iller Adıyaman, Elazığ, Kahramanmaraş'ta da hissedildi.

EKİPLER SAHA TARAMASI BAŞLATTI

Paniğe neden olan depremde, şu ana kadar bir olumsuzluk olmadığı öğrenildi. Ekipler, depremin herhangi bir olumsuzluğu neden olup olmadığının tespiti için saha taraması başlattı.

'OLUMSUZ BİR İHBAR ALINMADI'

Malatya Valisi Seddar Yavuz yaşanan depreme ilişkin sanal medya hesabından paylaşımda bulunarak. "İlimizde meydana gelen depremden etkilenen hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ekiplerimiz saha taramalarına başlamış olup an itibariyle olumsuz bir tespit ve ihbar alınmamıştır." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem

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