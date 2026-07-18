Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem

AFAD: OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTADIR

AFAD tarafından sanal medya üzerinden yapılan açıklamada, "Malatya ilimizin Battalgazi ilçesinde saat 06.20'de meydana gelen ve Malatya, Elazığ, Adıyaman, Tunceli ve Şanlıurfa illerimizde hissedilen 5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı