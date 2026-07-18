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Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem

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AFAD, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 06.20'de meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından olumsuz bir durum bulunmadığını, saha tarama çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Deprem çevre illerde de hissedildi.

AFAD: OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTADIR

AFAD tarafından sanal medya üzerinden yapılan açıklamada, "Malatya ilimizin Battalgazi ilçesinde saat 06.20'de meydana gelen ve Malatya, Elazığ, Adıyaman, Tunceli ve Şanlıurfa illerimizde hissedilen 5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem

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