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AFAD'dan Malatya'da meydana gelen 5 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama Açıklaması

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AFAD, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini, çevre illerde hissedildiğini ve olumsuz bir durum bulunmadığını açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen ve çevre illerden hissedilen 5 büyüklüğündeki deprem sonrası olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi.

AFAD'ın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Malatya ilimizin Battalgazi ilçesinde saat 06.20'de meydana gelen ve Malatya, Elazığ, Adıyaman, Tunceli ve Şanlıurfa illerimizde hissedilen 5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut
Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem

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