Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem anı, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde vatandaşların panik halinde kaçtığı görüldü.
DEPREM ANI KAMERALARDA
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem anı, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerden birinde, bir dükkanın önünde bulunan kişilerin sarsıntıyla birlikte panik halinde kaçtıkları görüldü.
Recep BAĞDAT-Cahit ÖZÇELİK/MALATYA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı