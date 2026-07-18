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Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem
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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem anı, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde vatandaşların panik halinde kaçtığı görüldü.

DEPREM ANI KAMERALARDA

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem anı, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerden birinde, bir dükkanın önünde bulunan kişilerin sarsıntıyla birlikte panik halinde kaçtıkları görüldü.

Recep BAĞDAT-Cahit ÖZÇELİK/MALATYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem

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