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Malatya'da 5 Büyüklüğünde Deprem

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AFAD, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem saat 06.20'de kaydedilirken, 15,59 km derinlikte gerçekleşti ve çevre illerde de hissedildi.

(MALATYA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD verilerine göre deprem, saat 06.20'de kaydedildi. Merkez üssü Battalgazi ilçesi olarak açıklanan depremin 15,59 kilometre derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.

Deprem, Malatya merkez başta olmak üzere çevre ilçe ve bazı çevre illerde de hissedildi.

Kaynak: ANKA
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